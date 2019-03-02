Форекс трейдер — это современная профессия для независимых людей готовых посвятить себя работе на финансовых рынка.
Свобода перемещения, работа с графиками, а не с людьми, твой доход зависит только от тебя — вот те основные вещи которые привлекают посвятить себя профессии трейдер.
Разберем подробнее.
Содержание:
Каждый, кто хотя бы раз искал сведения об открытии онлайн-бизнеса или возможности как можно больше заработать, наталкивался на сайты тематики «Forex».
Многих цепляли цифры, которые возможно было получить, и сроки, за которые это было реально сделать.
Самоуверенных и ленивых ждало разочарование.
Те, кому хватало усидчивости, терпения и самообладания, добивались успеха.
Форекс трейдер
На сегодняшний день торговля на рынке Форекс является одной из доступных сфер где может реализовать себя человек на пути к финансовой свободе.
Если вы решили изучить профессию трейдера, то наверняка у вас есть ряд вопросов на которые я постараюсь ответить ниже.
Кто такой трейдер на бирже и в чем смысл его работы
Для простоты понимания стоит сказать, что трейдером является биржевой спекулянт, извлекающий прибыль из процесса торговли: покупая дешевле и продавая дороже либо заключая контракты на понижение или повышения курса актива.
Не стоит приписывать слову «спекулянт» черты, которыми его наградили в свое время коммунисты.
В развитых капиталистических странах спекуляция является вполне законной деятельностью, которой занимаются представители различных социальных классов, в том числе и олигархи из списка Forbes.
Польза от спекулянтов также имеется:
- Именно им удается поддерживать реальный спрос на валюту и акции.
- Они не позволяют национальным банкам осуществлять на свое усмотрение контроль рыночной стоимости.
- Иногда приходят на помощь предпринимателям при страховании рисков.
Основной составляющей работы трейдера является постоянный мониторинг поведения рынка, которое весьма изменчиво и зависит от многих факторов.
Подходы трейдеров к торговле
Работа каждого трейдера — уникальна. Ведь человеческий фактор присутствует в любой сфере деятельности.
У каждого есть свой перечень правил, стратегий, подходов к торговле.
Для кого-то нормой считается несколько сделок в день, инвестирование другого происходит всего лишь пару-тройку раз за год.
Анализ торговой ситуации лежит в основе деления трейдеров на условные группы:
- Трейдеры, которые занимаются техническим анализом, используют определенные индикаторы (графики, фигуры) для изучения поведения цены.
- Трейдеры, которые занимаются
Где работает трейдер
Это могут быть инвестиционные или брокерские компании. Однако, акцент в данной теме сделан именно на одиночных трейдеров, занятых самостоятельной торговлей.
- Наиболее распространенным вариантом является
Сколько зарабатывает трейдер
Поскольку мы рассматриваем трейдера, как человека, работающего на себя, то конкретного ответа на вопрос дать не получится.
Здесь нет фиксированной ставки, как у наемного сотрудника компании.
Скорее, трейдер — это бизнесмен, чей доход полностью зависит от выручки за конкретный временной период.
Суммы, которые способен получать трейдер, обусловлены теми навыками и умениями, которыми он наделен.
У профессиональных трейдеров, работающих на Forex не менее 3-5 лет, обычно есть экономическое образование, ими применяются свои стратегии для ограничения рисков, они имеют куда выше доход, а, главное, стабильнее, нежели трейдеры-игроки.
К группе игроков относятся дилетанты. Это настоящее «пушечное мясо» для дилинговых центров.
Такие обычно проходят двухнедельные курсы в учебных центрах, которые сотрудничают с дилиг-центрами.
Трейдеры-игроки уверены, что Форекс — это удачный вариант быстрого обогащения, или отличная замена казино, карточных и компьютерных игр.
Есть среди них и лица, у которых просто нет призвания заниматься именно трейдерством.
Ежемесячный заработок среднестатистического (профессионального) трейдера, составляет порядка 3 000-10 000$.
Первый заработанный миллион становится для поводом оставить должность и превратиться в обеспеченного безработного.
Миллиарды заработать вряд ли удастся, да и смысла нет. Никто на рынке не сможет выкупить такой объем, да и такие суммы уже станут влиять на сам рынок. Так что, оптимальный вариант, все-таки первый.
Полученные средства трейдер может вложить в недвижимость или землю, в свой бизнес или инвестировать в другую компанию.
Ведь обеспеченной жизни возможно добиться при условии, что есть пассивный доход.
Психотип успешных трейдеров
Результативность в торговле зависит не только от знаний и умений, но и от черт характера, чувств и эмоций индивида.
Осознание сильных и слабых сторон своего характера, умение держать все под контролем — уже много стоит.
Исходя из особенностей темперамента, можно выделить:
- Трейдера-спринтера, который просто обязан постоянно действовать, активно участвуя в процессе торговли для получения быстрого результата.
- Трейдера-марафонца характеризует позиционная торговля, выбор таймфрейма от H4 и выше, мониторинг рынка не чаще одного-двух раз в день, минимальная корректировка открытой позиции и выход с неё по первоначально установленному стопу или профиту.
По поведенческим типам личности разделяют трейдеров:
- Интеллектуалов, способных к самоанализу и принятию объективного решения. Однако, для них характерно упрямство, быстрая утомляемость, бурная реакция на получаемые данные.
- Интуитивных трейдеров, имеющих хорошее восприятие реальности, умение быстро принимать решения в условиях неопределенности. Но такой трейдер отличается нервозностью, извечными переживаниями из-за случившихся неудач.
- Инстинктивных трейдеров, которые обладают прекрасным чувством самосохранения. Жаль, что есть частая эмоциональная подавленность и ослабленный контроль своих эмоций: страха, жадности, надежды.
Личные качества и принципы успешного трейдера
Каждая сделка успешного трейдера заключается совершенно спокойно, без каких-либо эмоциональных всплесков.
Такую невозмутимость трейдер вырабатывает с годами. Всё только у нас в голове!
Препятствия психологического характера всегда устранимы, причем это абсолютно не зависит от психотипов. Придерживайтесь принципов:
- Забудьте о давлении со стороны, абстрагируйтесь. Трейдер должен относиться спокойно к торговле.
- Выработайте уверенность в себе и своих силах. Трейдер обязан сконцентрироваться на имеющихся условиях технического характера, имея продуманный план торговли.
- Трейдер не должен проводить аналитику финансового рынка во время его закрытия.
- Не слушайте то, что вам твердят ваши друзья-трейдеры, аналитики, брокеры. Трейдер должен вести торги сам.
Рабочее место трейдера
Труженик в любой профессии имеет свое рабочее место с определенным набором инструментов.
Как вы думаете, какое рабочее у трейдера?
Кто-то видит представительного вида молодого парня в костюме, окруженного мониторами.
Для кого-то, трейдер — это аналог фрилансера, торгующего из любой точки мира (к примеру, сидя на пляже и попивая апельсиновый фреш).
На самом деле, островок комфорта должен быть для каждого свой, но лишь некоторые атрибуты оказываются одними и теми же:
- Наличие высокоскоростного интернета является обязательным условием торговли. Также важно, чтобы трейдер имел резервный канал связи, например, 3G-4G модем.
- Стоит обзавестись максимально возможным по мощности персональным компьютером.
- Не последнее место отводится и монитору. Пусть это будет экран, с диагональю от 17-19 дюймов и высокой четкостью изображения Full HD.
- Правильное программное обеспечение, позволяющее, прежде всего, обезопасить информацию, защитить от вирусов и иных угроз, также важно.
- Что касается помещения и мебели, то тут все строго индивидуально. Никаких ограничений и рекомендаций. Главное, чтобы трейдер чувствовал себя комфортно.
Большинство трейдеров считают торговлю единственным способом быстро приумножишь капитал.
Только по этой причине все большее количество людей приходят в эту сферу.
Многие несостоявшиеся трейдеры покинут рынок, так и не достигнув своей цели.
Дело в том, что сама торговля кажется довольно простой, достаточно отдавать приказы на открытие и закрытие ордеров.
Каждый трейдер процессе торговли самым сложным выделяет именно получение регулярной прибыли.
Оказывается, эта задача не всем под силу, но процесс изучения и получения первых результатов не оставить никого равнодушным.
Вы со мной?