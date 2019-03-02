Форекс трейдер — это современная профессия для независимых людей готовых посвятить себя работе на финансовых рынка.

Свобода перемещения, работа с графиками, а не с людьми, твой доход зависит только от тебя — вот те основные вещи которые привлекают посвятить себя профессии трейдер.

Разберем подробнее.

Каждый, кто хотя бы раз искал сведения об открытии онлайн-бизнеса или возможности как можно больше заработать, наталкивался на сайты тематики «Forex».

Многих цепляли цифры, которые возможно было получить, и сроки, за которые это было реально сделать.

Самоуверенных и ленивых ждало разочарование.

Те, кому хватало усидчивости, терпения и самообладания, добивались успеха.

Форекс трейдер

На сегодняшний день торговля на рынке Форекс является одной из доступных сфер где может реализовать себя человек на пути к финансовой свободе.

Если вы решили изучить профессию трейдера, то наверняка у вас есть ряд вопросов на которые я постараюсь ответить ниже.

От автора Роман Зиф Задать вопрос автору Разрабатываю Форекс советники-роботы. Помогаю новичкам начать карьеру трейдера. Профессионалам автоматизировать работу.

Кто такой трейдер на бирже и в чем смысл его работы

Для простоты понимания стоит сказать, что трейдером является биржевой спекулянт, извлекающий прибыль из процесса торговли: покупая дешевле и продавая дороже либо заключая контракты на понижение или повышения курса актива.

Не стоит приписывать слову «спекулянт» черты, которыми его наградили в свое время коммунисты.

В развитых капиталистических странах спекуляция является вполне законной деятельностью, которой занимаются представители различных социальных классов, в том числе и олигархи из списка Forbes.

Польза от спекулянтов также имеется:

Именно им удается поддерживать реальный спрос на валюту и акции

Они не позволяют национальным банкам осуществлять на свое усмотрение контроль рыночной стоимости.

Иногда приходят на помощь предпринимателям при страховании рисков.

Основной составляющей работы трейдера является постоянный мониторинг поведения рынка, которое весьма изменчиво и зависит от многих факторов.

Подходы трейдеров к торговле

Работа каждого трейдера — уникальна. Ведь человеческий фактор присутствует в любой сфере деятельности.

У каждого есть свой перечень правил, стратегий, подходов к торговле.

Для кого-то нормой считается несколько сделок в день, инвестирование другого происходит всего лишь пару-тройку раз за год.

Анализ торговой ситуации лежит в основе деления трейдеров на условные группы:

Трейдеры, которые занимаются техническим анализом, используют определенные индикаторы (графики, фигуры) для изучения поведения цены. Трейдеры, которые занимаются

Где работает трейдер

Это могут быть инвестиционные или брокерские компании. Однако, акцент в данной теме сделан именно на одиночных трейдеров, занятых самостоятельной торговлей.

Наиболее распространенным вариантом является

Сколько зарабатывает трейдер

Поскольку мы рассматриваем трейдера, как человека, работающего на себя, то конкретного ответа на вопрос дать не получится.

Здесь нет фиксированной ставки, как у наемного сотрудника компании.

Скорее, трейдер — это бизнесмен, чей доход полностью зависит от выручки за конкретный временной период.

Суммы, которые способен получать трейдер, обусловлены теми навыками и умениями, которыми он наделен.

У профессиональных трейдеров, работающих на Forex не менее 3-5 лет, обычно есть экономическое образование, ими применяются свои стратегии для ограничения рисков, они имеют куда выше доход, а, главное, стабильнее, нежели трейдеры-игроки.

К группе игроков относятся дилетанты. Это настоящее «пушечное мясо» для дилинговых центров.

Такие обычно проходят двухнедельные курсы в учебных центрах, которые сотрудничают с дилиг-центрами.

Какой вы трейдер? Новичок Профи

Трейдеры-игроки уверены, что Форекс — это удачный вариант быстрого обогащения, или отличная замена казино, карточных и компьютерных игр.

Есть среди них и лица, у которых просто нет призвания заниматься именно трейдерством.

Ежемесячный заработок среднестатистического (профессионального) трейдера, составляет порядка 3 000-10 000$.

Первый заработанный миллион становится для поводом оставить должность и превратиться в обеспеченного безработного.

Миллиарды заработать вряд ли удастся, да и смысла нет. Никто на рынке не сможет выкупить такой объем, да и такие суммы уже станут влиять на сам рынок. Так что, оптимальный вариант, все-таки первый.

Полученные средства трейдер может вложить в недвижимость или землю, в свой бизнес или инвестировать в другую компанию.

Ведь обеспеченной жизни возможно добиться при условии, что есть пассивный доход.

Психотип успешных трейдеров

Результативность в торговле зависит не только от знаний и умений, но и от черт характера, чувств и эмоций индивида.

Осознание сильных и слабых сторон своего характера, умение держать все под контролем — уже много стоит.

Исходя из особенностей темперамента, можно выделить:

Трейдера-спринтера , который просто обязан постоянно действовать, активно участвуя в процессе торговли для получения быстрого результата.

Трейдера-марафонца характеризует позиционная торговля, выбор таймфрейма от H4 и выше, мониторинг рынка не чаще одного-двух раз в день, минимальная корректировка открытой позиции и выход с неё по первоначально установленному стопу или профиту.

По поведенческим типам личности разделяют трейдеров:

Интеллектуалов , способных к самоанализу и принятию объективного решения. Однако, для них характерно упрямство, быстрая утомляемость, бурная реакция на получаемые данные.

Интуитивных трейдеров , имеющих хорошее восприятие реальности, умение быстро принимать решения в условиях неопределенности. Но такой трейдер отличается нервозностью, извечными переживаниями из-за случившихся неудач.

Инстинктивных трейдеров, которые обладают прекрасным чувством самосохранения. Жаль, что есть частая эмоциональная подавленность и ослабленный контроль своих эмоций: страха, жадности, надежды.

Личные качества и принципы успешного трейдера

Каждая сделка успешного трейдера заключается совершенно спокойно, без каких-либо эмоциональных всплесков.

Такую невозмутимость трейдер вырабатывает с годами. Всё только у нас в голове!

Препятствия психологического характера всегда устранимы, причем это абсолютно не зависит от психотипов. Придерживайтесь принципов:

Забудьте о давлении со стороны, абстрагируйтесь. Трейдер должен относиться спокойно к торговле. Выработайте уверенность в себе и своих силах. Трейдер обязан сконцентрироваться на имеющихся условиях технического характера, имея продуманный план торговли. Трейдер не должен проводить аналитику финансового рынка во время его закрытия. Не слушайте то, что вам твердят ваши друзья-трейдеры, аналитики, брокеры. Трейдер должен вести торги сам.

Успешная работа на рынке Форекс складывается главным образом благодаря грамотному психологическому подходу и управлению рисками. Инструменты, такие как индикаторы, точки входа-выхода и прочее, вторичны. Простая математика и холодный расчет — вот, что важно!

Рабочее место трейдера

Труженик в любой профессии имеет свое рабочее место с определенным набором инструментов.

Как вы думаете, какое рабочее у трейдера?

Кто-то видит представительного вида молодого парня в костюме, окруженного мониторами.

Для кого-то, трейдер — это аналог фрилансера, торгующего из любой точки мира (к примеру, сидя на пляже и попивая апельсиновый фреш).

На самом деле, островок комфорта должен быть для каждого свой, но лишь некоторые атрибуты оказываются одними и теми же:

Наличие высокоскоростного интернета является обязательным условием торговли. Также важно, чтобы трейдер имел резервный канал связи, например, 3G-4G модем.

Стоит обзавестись максимально возможным по мощности персональным компьютером.

Не последнее место отводится и монитору. Пусть это будет экран, с диагональю от 17-19 дюймов и высокой четкостью изображения Full HD.

Правильное программное обеспечение, позволяющее, прежде всего, обезопасить информацию, защитить от вирусов и иных угроз, также важно.

Что касается помещения и мебели, то тут все строго индивидуально. Никаких ограничений и рекомендаций. Главное, чтобы трейдер чувствовал себя комфортно.

Большинство трейдеров считают торговлю единственным способом быстро приумножишь капитал.

Только по этой причине все большее количество людей приходят в эту сферу.

Многие несостоявшиеся трейдеры покинут рынок, так и не достигнув своей цели.

Дело в том, что сама торговля кажется довольно простой, достаточно отдавать приказы на открытие и закрытие ордеров.

Каждый трейдер процессе торговли самым сложным выделяет именно получение регулярной прибыли.

Оказывается, эта задача не всем под силу, но процесс изучения и получения первых результатов не оставить никого равнодушным.

Вы со мной?